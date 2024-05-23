«مصر تستطيع» يرصد نجاحات فريق «مجمع الإسماعيلية الطبي»

قال الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على فضائية «DMC»، عند التحدث عن جراحة القلب، يتجه التفكير إلى الدكتور مجدي يعقوب، «جراح القلوب»، ففريق «مجمع الإسماعيلية الطبي»، امتداد لمدرسة الدكتور مجدي، لأنه أحد مؤسسي جراحة القلب في مصر، والنجاحات في جراحاته.

مصر تتفوق على 17 دولة في عمليات القلب

لفت «فايق» خلال تقديمه لبرنامجه، إلى انتصار فريق الأحلام بمحافظة الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن هذا أكبر مؤتمر في «القسطرة التداخلية»، يشارك فيه 18 دولة على مستوى العالم أمام 90 حالة، وحصلت مصر على المركز الأول في التعامل مع هذه الحالات، وتمكن أطباء الإسماعيلية، من إثبات جدارتهم، والتفوق على 17 دولة من حول العالم.

وبدأت حلقة اليوم من برنامج «مصر تستطيع»، على قناة «dmc»، مع الإعلامي أحمد فايق.

ويتناول «فايق» خلال الحلقة الجديدة، تكريم العالم المصري محمد عبد الوهاب، رائد زراعة الكبد في روسيا، عن جهوده وتأثيره فى جراحات الجهاز الهضمي.