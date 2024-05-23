هل كان نتنياهو يعلم بهجوم 7 أكتوبر قبل حدوثه؟.. بيان لجيش الاحتلال يحل اللغز

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى 4 رسائل تحذيرية بين مارس ويوليو عام 2023 من شعبة المخابرات، بشأن كيفية رؤية أعداء إسرائيل للانقسامات المجتمعية، وتأثيرها على الدولة والجيش على وجه الخصوص.

مكتب رئيس الوزراء نفى في وقت لاحق اليوم

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية الناطقة باللغة الإنجليزية فإن مكتب رئيس الوزراء نفى في وقت لاحق اليوم الخميس، أن تكون هذه الرسائل حذرت من هجوم وشيك لحماس.

وخلال الشهر الأول من الحرب، ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لم يتلق أي تنبيهات بشأن أي تهديد لأمن إسرائيل قبل هجوم 7 أكتوبر، ثم نشر بيانًا على موقع X «تويتر سابقًا»، في 29 أكتوبر 2023، قال فيه: «خلافا للادعاءات الكاذبة، لم يتم تحذير رئيس الوزراء نتنياهو تحت أي ظرف من الظروف وفي أي مرحلة من نوايا الحرب من جانب حماس، بل على العكس من ذلك، تم تحذير جميع المسؤولين الأمنيين، بما في ذلك رئيس مجلس الأمن ورئيس الشاباك.. لقد قدرت أنه تم ردع حماس»، ثم حذف المنشور صباح اليوم التالي وذلك بعدما أثار المنشور الجدل، وفي ذلك المساء، أدلى نتنياهو ببيان رسمي آخر، أكد فيه أنه لم يتلق أي تحذيرات مسبقة من أفراد أمنيين رفيعي المستوى.

ضابط بجيش الاحتلال كشف عن تحذيره من طوفان الأقصى

في مارس الماضي، كشف العميد أميت ساعر، رئيس قسم الأبحاث بفرع المخابرات في الجيش الإسرائيلي، في مقابلة مع شبكة «كان نيوز»، أنه كتب رسالة تحذير طارئة بشأن هجوم محتمل على إسرائيل، وكان من المفترض إرسالها لرئيس الوزراء وأعضاء مجلس الأمن القومي.

وقال ساعر، إنه حذر من أن إيران وحماس وحزب الله أدركوا وجود فرصة لمهاجمة إسرائيل، وفقا للمعلومات التي جمعتها شعبة الاستخبارات، وبحسب ما ورد وصل التحذير إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

وزعم ساعر، أنه كتب في رسالته أن هذه المنظمات تعتقد أن هناك فرصة لشن هجوم بسبب الصراع الداخلي في إسرائيل، وكذلك مستوى استعداد الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت، لافتًا أنه لم يتم إرسال الرسالة إلى رئيس الوزراء والمسؤولين الآخرين قبل 7 أكتوبر.