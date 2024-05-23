لتجنب لدغات الناموس.. احذر ارتداء هذه الألوان عند النوم

البعوض مشكلة مزعجة يعاني من الكثيرين في أثناء النوم خاصة في درجات الحرارة المرتفعة والطقس الحار، فالبعض يبحث عن طرق مختلفة لتجنب لدغاته المؤلمة، ويجهل البعض أن هناك بعض الألوان التي تجذب الناموس.

وكشفت العديد من الدراسات، أن هناك ألوانا عديدة تجذب الناموس وعلى رأسهم الملابس الزاهية والداكنة، خاصة التي تحتوي على رسومات للأزهار الملونة، مثل اللون البرتقالي والأحمر وكذلك اللون الأسود وفقا لما ذكره موقع «Daily Express».

ألوان تجذب الناموس

ينجذب الناموس للألوان السابقة كونها تشبه درجات لون الجلد البشري، لذلك يجب على الأشخاص قبل النوم عدم ارتداء الملابس التي تحمل هذه الألوان، ويفضل ارتداء الملابس ذات اللون الأزرق والأخضر والبنفسجي وكذلك الأبيض والبيج والكاكي والأصفر الباستيل، وذلك لكونها هادئة ولا تعتبر جاذبة للبعوض، وبالتالي يستطيع الشخص التخلص من لدغاته والنوم في هدوء.

الإشارات التي تجذب البعوض

وفي هذا الشأن، توصل مجموعة من الباحثين في جامعة واشنطن إلى أن البعوض ينجذب إلى اللون الأحمر والبرتقالي والأسود والسماوي، وفي نفس الوقت لاحظو أن الحشرات تتجاهل اللون الأخضر والأرجواني والأزرق والأبيض.

وقال جيفري ريفيل، أستاذ علم الأحياء بجامعة واشنطن: «أحد الأسئلة الأكثر شيوعا التي تطرح علي هو: ما الذي يمكنني فعله لمنع البعوض من لدغي، كنت أقول أن هناك 3 إشارات رئيسية تجذب البعوض «أنفاسك، وعرقك، ودرجة حرارة بشرتك» وفي هذه الدراسة، وجدنا إشارة رابعة، وهي «اللون» وفقا لما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية».

وأجرى الباحثون الدراسة من خلال تتبع سلوكيات إناث البعوض، حيث لاحظو أن هذه الحشرات كانت مليئة بالرائحة وأنماط بصرية مختلفة، بما في ذلك نقطة ملونة أو يد بشرية، وعندما تم رش ثاني أكسيد الكربون، اتجه البعوض نحو النقاط التي كانت حمراء أو برتقالية أو سوداء أو سماوية اللون.