الثالث على العالم في البرمجيات لـ«مصر تستطيع»: البداية كانت من «STEM»

قال محمد ماهر، الفائز بالمركز الثالث على مستوى العالم في مجال البرمجة، إن بدايته في هذا المضمار كانت من خلال الالتحاق بمدارس «STEM»، حيث كانت بمثابة نقلة في حياته بسبب المشاريع والتعامل مع زملائه ومعلميه في هذه المدرسة.

ولفت «ماهر»، خلال حواره ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، إلى أنه وجد أشخاصا في مدارسهم تأهلوا في مسابقات للبرمجة وحصلوا على جوائز، مما أسفر عن تغيير أهدافهم، وبعد دخولهم المسابقة العالمية في البرمجيات تغير تفكيرهم.

بداية فريق محمد ماهر في المسابقة

وتابع: «بدأنا في العمل على المشروع، وتخطى المراحل واحدة تلو الأخرى، وكان هناك أكثر من 1000 متسابق على مستوى مصر، وكانت المسابقة محلية في البداية، بدءً من الإدارة التعليمية، ثم المحافظة، وبعد ذلك على مستوى الجمهورية، وتأهل فريقه من ضمن التسع مشاريع في المسابقة، وحصلوا على المركز الثالث بعد ذلك على مستوى العالم في البرمجيات».

وأكد «ماهر»، أنهم حصلوا على منحة من جامعة «أريزونا» بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي من أحسن 100 جامعة في العالم والتي تهتم بشكل كبير بالبحث العلمي.