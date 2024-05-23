تطورات الحالة الصحية لـ شاروخان بعد تعرضه لوعكة صحية

كشفت بوجا دادلاني، مديرة أعمال الفنان العالمي شاروخان، تطورات الحالة الصحية له، بعد تعرضه لوعكة صحية أمس، أدت إلى احتجازه داخل أحد المستشفيات في الهند.

تطورات الحالة الصحية لشاروخان

وكتبت بوجا دادلاني عبر خاصية «الإستوري» على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «إلى كل فانز شاروخان، هو في حالة جيدة، ونشكركم على محبتكم وصلواتكم واهتمامكم».

سبب تعرض شاروخان لوعكة صحية

كانت وكالة أنباء «IANS»، كشفت سبب نقل شاروخان إلى المستشفى، حيث جاء بعد إصابته بضربة شمس وجفاف أثناء مشاهدة مباراة في الدوري الهندي لكرة القدم، بين فريقه كولكاتا نايت رايدرز وسنريسرز حيدر أباد، نتيجة درجة الحرارة المرتفعة.

أضافت أن إدارة المستشفى المحتجز بها شاروخان، تفرض تشديدات أمنية، تجنبا لوصول الجمهور الراغب في الاطمئنان عليه.

كما أعلنت التقارير مغادرة شاروخان المستشفى بعد استقرار حالته الصحية، وخضوعه عدة ساعات تحت الملاحظة الطبية، والاستعانة بالمحاليل اللازمة، لعدم قدرته على تحمل الحرارة المرتفعة.