«قطعة بـ60 جنيه هتنسيك حر الصيف»... تركيبها سهل وتحل مشكلة سرعة المروحة البطيئة

في ظل ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ، باتت المروحة هي الوسيلة الوحيدة لترطيب الأجواء، إلا أن مشكلة بطء عملها وحركتها، من الأمور التي تسبب إزعاجًا كبيرًا للكثيرون، ويرغبون في إيجاد حل سريع لتجاوز هذه المشكلة نهائيًا، لهذا قدم موقع «civiconcepts» حل لتلك المشكلة، وذلك عبر شراء قطعة سعرها لا يتجاوز الـ60 جنيهًا.

زيادة سرعة المروحة في دقائق

يعاني الكثير من بطء عمل المروحة، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب، والتي يتعلق بعضها بوجود مشكلة في الدوران، والتي ربما تسبب تلفها على المدى البعيد، أو ربما يتعلق الأمر بمحرك الدينامو، ويمكن التأكد من الأمر عند وجود تآكل به، عبر النظر إليها بشكل مباشر، أو فحصه لدى أحد المحال الكهربائية.

3 عوامل تسبب بطء المروحة

توجد العديد من المشاكل التي تسبب في الأخير بطء المروحة، ويمكن حصر هذه العوامل في النقاط الآتية:

مشكلة عدم تشحيم عمود اكس المروحة.

تلف في ملفات موتور المروحة.

وجود مشكلة في التغذية، والتي تتعلق بشكل أساسي بتلف المكثف، وهو المسئول بشكل كبير عن سرعة المروحة والتي تعتبر أكثر المشاكل شيوعًا.

يمكنك التغلب على مشكلة بطء المروحة، وذلك عبر شراء مكثف، والذي يعرض على بعض مواقع الشراء أونلاين بـ60 جنيهًا فقط، ما يعمل على حل المشكلة نهائيًا، وإليك طريقة تركيبها وعملها على النحو التالي:

يشار إلى كون ذلك المكثف من نوع «ذو ميكرو» بجهد عالي يصل إلى 450 فولت.

مكثف خاص بشريحة فولت AC.

يعمل المكثف عن طريق الشحن والتفريغ.

طريقة عمل المكثف

يعمل المكثف عن طريق الشحن والتفريغ، وذلك عبر الدفع المستمر للتيار ما يخلق مجال مغناطيسي، حول ملفات الموتور وجعله يتحرك دون توقف، لأنه في حالة توقفه يؤدي إلى توقف أو بطئ المروحة بالكامل، ما يتطلب تغييره مجددًا لتعود المروحة إلى عملها مجددًا وبنفس الكفاءة.