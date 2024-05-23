«مسلم»: «CNN» تريد تخفيف الضغوط على إسرائيل.. ومصر تسعى لاستقرار المنطقة

تحدث الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، عن خروج دعوة من إسرائيل لأول مرة إلى التفاوض، ووجود شكل من أشكال الاتفاق يخص ملف تبادل المحتجزين.

قال «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، إن الدعوة أبلغ رد على الشامتين في الدولة المصرية الذين صدقوا مزاعم «CNN» والصحف الأمريكية على بلدهم وظلوا ينشرونها ويشمتون في دولتهم، كما أن ذلك دليلا على أن نتنياهو وحكومته وجيشه لم يستطيعوا إنجاز أي شيء في عودة المحتجزين رغم أنهم اجتاحوا جزءًا من رفح الفلسطينية.

الحفاظ على الدماء الفلسطينية

وتابع: «لم يسمعوا كلام مصر حينما أعدت الاتفاقية والهدنة، وطالبت جميع الأطراف بالالتزام بها لاستقرار المنطقة، والحفاظ على الدماء الفلسطينية ولعودة المحتجزين، لأن الأمر الواقع يقول إنه منذ السابع من أكتوبر لم يعد المحتجزون إلا من خلال اتفاق الهدنة الأولى، ولم يستطع الجيش الإسرائيلي بكل آلاته ومعداته وتكنولوجياته أن يعيدهم».

صراع داخل إسرائيل

وأكمل: «كما أن ذلك دليلا على أن هناك صراعا داخليا داخل إسرائيل وضغوط كبيرة على حكومته، وتفسيري أن نزول خبر «CNN» بالأمس لأنهم حاولوا أن يخففوا من هذه الضغوط على الحكومة الإسرائيلية والحكومة الأمريكية».

واختتم: «فالحكومة الإسرائيلية تعرضت لتوقيع الاتفاق، والحكومة الأمريكية لأنها فشلت في الضغط على إسرائيل لتوقيع الاتفاق وحتى يخففوا عنهما الضغوط فحاولوا أن يتهموا مصر، ولأن مصر ذات الثقة في الملف الفلسطيني والأكثر احترافية والأكثر كفاءة في هذا الأمر، والنهاردة راجعين تاني بيطالبوا مصر أن تتدخل».