«مناخ الزراعة»: اليوم بداية انتهاء الموجة الحارة وسيطرة الكتلة الباردة

أكد الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، ضرورة اتباع توصيات ما بعد الموجة شديدة الحرارة التي ضربت مصر خلال الأيام الماضية والتي انتهت أمس الخميس.

أضاف أنه بداية من نهاية اليوم الجمعة، تبدأ الكتلة الشمالية الباردة تتوغل وتنكسر حرارة الأجواء وبداية حقيقية لانتهاء سيطرة الكتلة الحارة على قطاعات شمال الجمهورية وستشمل كل الجمهورية تدريجيًا.

أشار إلى أن طقس اليوم الجمعة حار على القاهرة وسوف يستمر في الارتفاع على الصعيد نهاراً مع عودة الطقس المائل للبرودة ليلاً على المناطق الشمالية والمناطق المفتوحة في الظهير الصحراوي للدلتا، مع نشاط متقطع للرياح على معظم مناطق الجمهورية بشكل عام خاصة في فترة ما بعد الظهر.

الإجراءات الواجب اتباعها:

- إجراء عمليات الضم للقمح والدراس في الفترة الصباحية.

- العناية الفائقة بتعويض النباتات بالمياه ولابد أولا من ضمان وجود رطوبة أرضية كافية النبات.

- تقليل أضرار التذبذبات الحرارية على بساتين الفاكهة خاصة المانجو والعنب والزيتون والموالح والتين والكمثرى والرمان.

- دعم بساتين الفاكهة بالرش بمحفزات النمو والأحماض الأمينية الحرة والعناصر الصغرى وخاصة الحديد والمنجنيز والزنك.

- العناية بفحص الأشجار ضد دودة براعم الزيتون وموت الأجنة في المانجو لأنها سوف تزيد.

- المحاصيل الصيفية حديثة الزراعة «الذرة – القطن – السمسم – الصويا – الفول السوداني – الأرز».