«الأرصاد»: انكسار الموجة الحارة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل، إنَّ الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد منذ عدة أيام، من المتوقع أن تنكسر على أغلب أنحاء البلاد، لتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

انخفاض درجات الحرارة حتى 34 درجة

وأضافت «الأرصاد» أنَّ الانخفاض في درجات الحرارة يبدأ الشعور به بشكل ملحوظ بداية من غدٍ الجمعة، وذلك على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد؛ لتكون الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية.

الموجة الحارة مستمرة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

وأشارت إلى أن أغلب الأنحاء اليوم الخميس تبقى متأثرة بالموجة شديدة الحرارة، لتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 39 درجة مئوية، وتتخطى على شمال الصعيد الـ40 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 28 درجة مئوية.