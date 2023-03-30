«مناخ الزراعة»: الكتلة الباردة تتسع وذروة انخفاض الحرارة الإثنين المقبل

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «إن الكتلة الباردة القطبية ما تزال تسيطر على الأجواء وتتسع لتشمل مناطق أوسع جنوباً، حيث تسود حالة من انخفاض في درجة الحرارة ليلاً، على أن تنخفض بشكل أكبر خلال الليالي المقبلة وتكون شديدة البرودة يوم الإثنين المقبل».

هبّات قوية للرياح

وأضاف أنه ستكون هناك هبات قوية للرياح خاصة في فترات بداية الليل مما يزيد الاحساس بالبرودة، وهو ما يشكل خطراً على محصول القمح لو تم ريه، بينما يعود ارتفاع الحرارة خلال فترات النهار، وهو ما يزيد من معدل التذبذبات الحرارية وزيادة فرق حرارة الليل والنهار.

وتابع أنه خلال ذلك تتشكل الشبورة المائية صباحاً على بعض المناطق وهو ما يؤكد أن الفترة الحالية تشهد تحالفاً لأشهر السنة القبطية «طوبة وأمشير وبرمهات».

توصيات زراعية للمحاصيل القائمة

وشدد على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر أثناء ري القمح بالمياه لحمايته من الرُقاد أثناء فترات هبوب الرياح، مع ضرورة العناية بأشجار الفاكهة التي تستمر فيها عملية سريان العصارة داخل الشجرة بشكل جيد، مؤكداً ضرورة محاصرة الآفات المتوقع ظهورها ومنها أمراض الندوات والتبقعات والبياض.

وشدد على ضرورة تعويض تعطيل إمدادات الفسفور والكالسيوم للمحاصيل الصيفية حديثة الزراعة كالذرة والسمسم والقطن، وحماية الخضروات الحالية التي تزرع داخل الأنفاق البلاستيك من برودة الليل وألا يتم استعجال موسم العقد والتحجيم كالبطيخ والكنتالوب.