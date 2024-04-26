«مناخ الزراعة»: بدء سيطرة الكتلة الباردة على محافظات الجمهورية

أكد الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات الزراعية أن اليوم، هو بداية انتهاء سيطرة الكتلة الحارة على قطاعات مٌتسعة بالجمهورية مع عودة البرودة النسبية ليلًا على قطاعات شمال الجمهورية، حتى شمال الصعيد حتى المنيا والمناطق الصحراوية.

أوضح محمد فهيم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك مٌناوشات من الأمطار الخفيفة والمتوسطة تتركز على سيناء والبحر الأحمر وجنوب البلاد قد تصل لحد السيول على بعض المناطق خلال أول الأسبوع، وزيادة كبيرة في التذبذبات الحرارية.

الواجبات الزراعية المطلوب تنفيذها

وأوضح أنه يمكن إجراء عمليات حصاد القمح في فترة الصباح وتأجيل الدراس حتى الاثنين أو الثلاثاء مع الحرص الشديد عند ري القمح المتأخر في معظم المناطق، ويمكن الري ليلاً أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، بصفة عامة ولكل المحاصيل العناية الفائقة بتعويض النباتات بالمياه ولابد أولا من ضمان وجود رطوبة أرضية كافية النبات ما يعني «إجراء رية مع قصر الفترة بين الريات وعلى أن يكون الري فقط في الصباح الباكر»، مع الابتعاد تماماً على الري وقت الظهيرة، مع سرعة الرش ضد البياض الدقيقي على المانجو، والبياض الزغبي الترابة السودا على البصل.

وشدد على أهمية تقليل أضرار التذبذبات الحرارية على بساتين الفاكهة في مرحلة التزهير وخاصة المانجو، والعنب، والزيتون والرمان، ويجب تقريب فترات الري وتقليل الكميات وإضافة 2 ك فولفيك + 3 نترات ماغنسيوم مع الري والرش بمركبات الكالسيوم منفرداً بالتبادل مع مركبات البوتاسيوم، مع دعم بساتين الفاكهة في مرحلة العقد يمكن الرش بمحفزات النمو والأحماض الأمينية الحرة والعناصر الصغرى وخاصة الحديد والمنجنيز والزنك.

رشة بالزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي

تابع أن ذلك يأتي بحوالي 5 أيام إجراء رشة بالزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي، مع الرش ضد المن والتربس على البصل المتأخر والفاصوليا والطماطم «المكشوف»، مع فحص الطماطم جيدًا لبداية انتشار البياض الدقيقي على الزراعات والتعامل مع مبيدات اسكور - فلنت - بايفيدن، وإجراءات التحجيم في البطاطس والبصل والثوم «المتأخر»، وكذلك صب المادة الجافة في حبوب القمح والكمون واليانسون والحمص والحلبة.