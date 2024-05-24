ما معنى الحج أشهر معلومات في القرآن.. الشعراوي يوضح

الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة، وله فضل عظيم وأجر كبير، ويعتبر الحج فرصة لتجديد الإيمان وتقوية العلاقة بالله، حيث يجتمع المسلمون من جميع أنحاء العالم في مكان واحد متجردين من مظاهر الدنيا، متساوين في اللباس والعبادة، وقد تحدد له وقت معين ويجب أن نعرف معنى الحج أشهر معلومات الذي ورد في القرآن.

الحج أشهر معلومات

وقال الشيخ الشعراوي، في حلقة تلفزيونية له، إن القرآن يقول وأتموا الحج والعمرة لله، ونسق القرآن عجيب فتكلم عن الصيام، ثم الحج في أشهر معلومات، وجعل الأهلة مواقيت للناس والحج، وشهور رمضان قبل الحج، والكلام عن القتال كان في الأشهر الحرم، والمقصود هنا عدم إتمام الشيء إلا إذا كان أحق أن يفعل وهو أتم الحج، موضحا أن الله فرض الحج على المسلمين وجعله في أيام معلومات، وجعل يوم عرفة يوم الحج الأكبر، وهذا التحديد الزماني والمكاني من الأمور التوقيفية.

وقد فسرت السنة النبوية ما أجمله القرآن الكريم بشأن الحج أشهر معلومات؛ فعن أبي بكرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» أخرجه البخاري.

معنى الحج أشهر معلومات في القرآن

أما الأشهر المعلومات فقد قال ابن عمر: هي شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، ذكره البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، فالأشهر المعلومات ليست هي الأشهر الحرم كما يقولون، وخلال هذه الأشهر، يجب على من ينوي الحج أن يلتزم بالآداب والأخلاق المطلوبة للحج، مثل تجنب الرفث «الكلام الفاحش»، والفسوق «الأفعال السيئة»، والجدال «المناقشات العقيمة»، والتركيز على العبادة والتقوى والتقرب إلى الله بأفضل الأعمال.