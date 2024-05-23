حالة الطقس غدا الجمعة.. انكسار موجة الحرارة والعظمى على القاهرة تسجل 34 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في آخر بيان لها حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، بعد موجة شديدة الحرارة ضربت معظم أنحاء البلاد، متوقعة أن يشهد الطقس انكسارا للموجة الحارة، لتنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 إلى 5 درجات مئوية، وتكون العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة.

حالة الطقس غدا

وذكرت هيئة الأرصاد، أنه يتوقع أن يسود غدًا الجمعة طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، حار على جنوب الصعيد، معتدل على شمال البلاد، وتنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدًا

وتأتي درجات الحرارة غدا وفق آخر تحديث للهيئة العامة للأرصاد الجوية، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 28 درجة مئوية.