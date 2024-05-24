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وفد قطري يزور اتحاد القبائل العربية ويوقع بروتوكول تعاون مشترك (صور)

كتب:

أحمد العانوسي
01:00 ص | الجمعة 24 مايو 2024
صفحة اتحاد القبائل العربية

صفحة اتحاد القبائل العربية

نشرت صفحة القبائل العربية على صفحتها على منصة «الفيس بوك»، زيارة الوفد القطري للشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات.

وقدم الوفد القطري التهنئة للشيخ إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل والعائلات وبحث سبل التعاون المشترك في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية، وإنشاء عدة شركات مشتركة في كافة المجالات وتم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الشركات الخاصة باتحاد القبائل والعائلات ومجموعة شركات الشيخ جاسم.

 

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