موعد صلاة الجمعة اليوم بالمدن والمحافظات.. 12:52 مساء في القاهرة

تختلف مواقيت صلاة الجمعة وفق التوقيت المحلي لكل مدينة، وفيما يلي نستعرض موعد صلاة الجمعة اليوم 24 مايو في كل المدن والمحافظات، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة المساحة.

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة في القاهرة 12:52 مساء

- موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية 12:57 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في العاصمة الإدارية الجديدة 12:50 مساء

- موعد صلاة الجمعة في المنصورة 12:51 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في الزقازيق 12:51 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في بني سويف 12:52 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في المنيا 12:54 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في أسيوط 12:52 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في سوهاج 12:50 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في قنا 12:46 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في أسوان 12:45 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في سفاجا 12:41 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في مطروح 1:08 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في الفيوم 12:53 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في العلمين 01:01 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في مرسى علم 12:37 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في بورسعيد 12:48 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في الأقصر 12:46 مساء.