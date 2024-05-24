تسليم الدفعة الثانية من الرخص الدائمة لمراكز تدريب مهنية بالمحافظات

شهد حسن شحاتة، وزير العمل، فعاليات تسليم الدفعة الثانية من «الرُخص الدائمة» لمراكز تدريب مهنية خاصة في عددٍ من المحافظات، بعدما تقدمت بطلبات للعمل مع الوزارة في مشروع «مهني 2030»، الذي أُطلق في منتصف أبريل الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لتطوير منظومة التدريب المهني، ويستهدف تدريب وتأهيل مليون مُدرب كل عامٍ على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

الرخصة الدائمة

يأتي تسليم الرُخص الدائمة في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة العمل، بإصدار الرخص الدائمة لمزاولة نشاط التدريب المهني في جميع المحافظات ضمن مشروع مهني 2030، ومُنحت تلك التراخيص بعد مراجعة أوراق المراكز ومعاينتها، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات من خلال اللجنة التنفيذية المنفذة للمشروع؛ لمشاركة تلك المراكز في تنفيذ خطة الدولة بتخريج مُدربين، ومُتدربين حاصلين على شهادات تدريب حقيقية ذات جودة عالية في مختلف المهن الفنية المطلوبة في السوق المحلية والدولية.

وأكد البيان إجراء فحصٍ دقيق لباقي المراكز التي تقدمت بطلبات لوزارة العمل، وحضر فعاليات التسليم اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، ود. شادي شلبي استشاري مشروع مهني 2030 ، ومحمد الهواري مدير عام شؤون منح التراخيص لمراكز التدريب المهني الخاصة.