باحث سياسي: العالم لا يزال يعيش في غيبوبة تجاه ما يحدث بغزة

قال الباحث السياسي والكاتب زهير الشاعر، إنَّ العالم لا يزال يعيش في غيبوبة تجاه ما يحدث في غزة، إلا من قلة رأينا منها صحوة، فبعض الدول سارعت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ورفض العدوان السافر الذي يمارسه الاحتلال على قطاع غزة.

وتابع «الشاعر» في مداخله مع قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ اعتراف بعض الدول بالدولة الفلسطينية، فيه إشارة واضحة لمحاولاتها للحفاظ على حق الشعب الفلسطيني للعيش بكرامة، فيما يراقب المجتمع الدولي الوضع الإنساني في غزة، ويحاول التأثير ولكن بخجل وعلى استحياء وبدون أي تأثير قوي على دولة الاحتلال الإسرائيلي.

أضاف: «أمام صلف وعنجهية حكومة الاحتلال، يرفض الداخل الإسرائيلي استمرار عمل هذه الحكومة لصالح أفرادها فقط على حساب المحتجزين وأمن المواطن الإسرائيلي والحالة الاقصادية والرفاهية التي فقدها مجتمعهم وبات يتطلع إلى الاستقرار الذي فقده بسبب التدهور الأمني».