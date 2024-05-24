7 نصائح للحجاج أثناء أداء الشعائر المقدسة.. «احرص على حمل الحقيبة الطبية»

تشهد المملكة السعودية بدء توافد حجاج بيت الله الحرام لأداء الشعائر المقدسة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة المرتفعة، مما قد يعرض البعض إلى الإصابة بالإرهاق والجفاف حال عدم شرب كميات كافية من المياه وأيضًا احتمالية حدوث مشكلات صحية كثيرة، لذا يوضح الدكتور وليد العوضي أستاذ أمراض القلب لـ«الوطن»، نصائح وإرشادات صحية مهمة للحجاج.

نصائح صحية للحجاج

يقول أستاذ أمراض القلب، إنّ معظم الأمراض التي تنتشر خلال فترة موسم الحج يمكن التحكم بها والوقاية منها، وتأتي بسبب قلة الوعي الصحي لدى كثيرين من ضيوف بيت الله الحرام، وذلك لأنهم يجتمعون في مكان واحد من مناطق مختلفة حول العالم، لذا يجب اتباع النصائح التالية:

- أخذ التطعيمات الموصى بها لكل شخص.

- عدم التدافع والتزاحم في أماكن أداء العبادة.

- الالتزام بالنظافة الشخصية ونظافة الأدوات المستخدمة خاصة في الطعام للوقاية من أي تسمم غذائي، إضافة إلى تعقيم الخضروات والفاكهة.

- ارتداء الكمامات خاصةً في الأماكن المزدحمة: «وضع الكمامة لتغطية الفم والأنف بالكامل وربطها بإحكام شديد بين الوجه والتأكد من عدم تسرب الهواء منها وعدم لمسها، وغسل اليدين بالماء والصابون، كما يجب تغيير الكمامة المبللة بأخرى جديدة».

- في وقت الظهيرة يجب على الحاج تجنب المشي بلا داعٍ خاصةً تحت أشعة الشمس المباشرة، مع الالتزام باستخدام الشمسية، وأخذ قسط من الراحة للوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس، إضافة إلى الإكثار من شرب السوائل كالماء والعصائر الطبيعية.

- إذا كان الحاج مصابا بمرض مزمن مثل السكري، أو الضغط أو القلب والكلى والربو، فعليه زيارة طبيبه الخاص قبل السفر لأخذ الأدوية المناسبة له، وبعد السفر يجب ارتداء سوار في المعصم مدون عليه اسمه وتشخيص المرض ورقم هاتف أحد من الأقرباء له أو أحد معه في الفوج.

محتوبات الحقيبة الطبية

- يجب على ضيوف بيت الله الحرام، حمل حقيبة طبية في أي مكان يذهبون إليه خلال فترة الحج، ومحتوياتها كالتالي:-