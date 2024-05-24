واعظ بالأزهر: نشر تفاصيل الحياة الأسرية على «السوشيال ميديا» يعرضك للحسد

كشف الشيخ كمال الدين ناصر، واعظ بالأزهر الشريف، حكم نشر الأشخاص تفاصيل حياتهم الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، والأضرار التي يتعرضون لها جراء ذلك، من حسد ومشاكل أسرية قد تصل للطلاق بين الزوجين وهدم الأسرة.

نشر تفاصيل الحياة الأسرية على «السوشيال ميديا» يعرضك للحسد

وأشار ناصر، خلال استضافته ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، والمُذاع على شاشة القناة الأولى، أنَّ المشكلات التي تنتج عن انتهاك الخصوصية إما برضا الشخص عبر عرض تفاصيل حياته على مواقع التواصل الاجتماعي، أو بدون علمه من خلال التنصت والتجسس والتصوير دون إذن.

وأكد واعظ الأزهر أن العديد من المشكلات تحدث نتيجة أن الشخص يعرض حياته للمشاع وكل علاقاته تصبح معروفة على الملأ، مثل «عرض المشاهير لتفاصيل حياتهم اليومية والأمور الشخصية على السوشيال ميديا والمواقع، فاليوم فلانه تمت خطبتها، وبعدها حدث صدام بينها وبين خطيبها، ثمَّ بعد ذلك تم الصلح بينهما وهكذا».

الكسب من نشر تفاصيل الحياة الأسرية على السوشيال ميديا «غير شريف تماماً»

وحذر ناصر من أن تكون هذه الأمور باب من أبواب الكسب والتربح، لأنه وقتها سيكون «غير شريف تماماً»، لافتا إلى أن هناك مشكلتين رئيسيتين تظهران عقب استعراض تفاصيل الخاصة على الملأ وهي «الحسد» و«الانفصال»، والخبراء يؤكدون أنَّ 60% من مشكلات الطلاق اليوم سببها مواقع التواصل الاجتماعي، وأصل المشكلة وأساسها هو نشر الحياة الشخصية بين الناس «لم يبق شيء خاص لك، وكل خلق الله يعرفون عنك حتى أدق التفاصيل».