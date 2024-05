هل تحطمت طائرة الرئيس الإيراني بعد استهدافها بسلاح فضائي؟

بعد 4 أيام من تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووفاته رفقة وزير خارجيته أمير عبداللهيان ومرافقيهما، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات تزعم استهداف الطائرة بواسطة ليزر فضائي، فما حقيقة ذلك؟.

شبكة «دويشته فيله» الألمانية، قالت إن تكنولوجيا الليزر داخل الصناعات العسكرية تتقدم بشكل كبير، وأبلغت القوات المسلحة في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين عن تطورات مهمة في أسلحة الليزر، ومن خلالها يمكن تعطيل وحرق الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز وغيرها، وذلك من مسافة تصل إلى 10 كيلومترات.

وتمتلئ شبكة الإنترنت بالعديد من الادعاءات والمنشورات التي تزعم وجود أحداث عديدة يتم فيها استخدام أسلحة الليزر في الفضاء، آخرها كان حادثة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وحصل منشور عبر منصة «إكس»، يزعم أن طائرة الرئيس الإيراني تعرضت للتحطيم بواسطة ليزر فضائي، على أكثر من 29 مليون مشاهدة.

إيان بويد، أستاذ علوم هندسة الطيران ومدير مركز مبادرات الأمن القومي في كولورادو بالولايات المتحدة، قال بحسب ما نشرته وسائل إعلام أمريكية، أنه لا يوجد أي سلاح ليزر قادر على إسقاط مروحية «هليكوبتر» من الفضاء، مشيرًا إلى أن افتراض حدوث ذلك لا يمكن إخفاؤه، وسيكون حينها حدثًا كبيرًا جدًا.

وأضاف، أن وقوع أضرارًا جسيمة بطائرة أو مروحية تُحلق على مسافة قريبة نسبيًا من الأرض من الفضاء باستخدام طاقة موجهة، مثل الليزر أو الميكروويف، سيتطلب سلاحًا هائلًا في الفضاء.

وتتحلل أشعة الليزر على مسافات طويلة، ويؤدي تعرضها لعوامل مثل الرطوبة والغبار لتقليل فعالية الليزر وتشتيت وجهته، والظروف الجوية التي تحطمت فيها طائرة الرئيس الإيراني، ستؤدي بدورها إلى تشتيت السلاح الفضائي، وفقًا لخبراء تحدثوا لـ«دويتشه فيله».

If nobody else is going to say it then I will.

The president of Iran obviously had his helicopter shot out of the sky by a space laser!



Direct Energy Weapons aren't a conspiracy theory. The technology is already being used: pic.twitter.com/MugahOmCJH