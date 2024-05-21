كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية ورسوم توصيل التيار للمنازل الجديدة.

وفي السطور التالية نعرض رسوم توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية وخطوات ذلك، وفقا لما ذكره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

رسوم توصيل التيار الكهربائي للمنازل

تكون رسوم معاينة توصيل التيار الكهربائي 50 جنيها عن كل وحدة سكنية بحد أقصى 500 جنيه.

وعلى الراغبين في توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية، التقدم بطلب لشركة التوزيع التابع لها لطلب المعاينة وتقديم المستندات

تقوم الشركة بالمعاينة واعداد المقايسة موضحا بها تكلفة التوصيل.

وتوضح الشركة تكلفة التوصيل وتوضح أسلوب السداد والتزامات كل طرف.

وإذا كان العميل يرغب في طلب غرفة محولات أو موزع يتم تسليم صاحب المنشأة نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة، وبعد سداد المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمني المعتمد من قبل شركة الكهرباء.