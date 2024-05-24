«الجايزة الحرام أهي».. كرة مارادونا الذهبية عام 1986 تباع في مزاد علني

عام 1986 حصل الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييجو أرماندو مارادونا، على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب بكأس العالم، بعد نجاحه مع منتخب الأرجنتين في الفوز بالبطولة، لكن بعد 3 سنوات فقط، اختفت الكرة الذهبية من أحضان النجم الراحل، ووصلت الآن لتباع في مزاد علني على الملأ.

الجائزة ربحها الأسطورة الأرجنتينة، بسبب مساعدة فريقه على الفوز بكأس العالم، لكن المفاجأة أن في البطولة نفسها، سجل «مارادونا» هدفه الشهير باليد أمام إنجلترا في دور ربع النهائي.

وبعد 3 سنوات، كانت الكرة الذهبية الخاصة بالنجم الأرجنيتيني موجودة داخل أحد البنوك، وحدث سطو مسلح من «المافيا الإيطالية» على البنك، وتم الإستيلاء على الكرة الذهبية للاعب الراحل، لتظهر بعد 35 عامًا.

عرض الكرة في مزاد علني

منذ عدة أيام، أعلنت دار «أجوت» للمزادات في فرنسا، عرض كأس الكرة الذهبية التي حصل عليها مارادونا، للبيع في مزاد علني الشهر المقبل، في الوقت الذي يحاول فيه ورثة اللاعب الراحل استعادتها مرة أخرى، بحسب ما ذكرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية.

تاجر تحف يعثر على الكرة الذهبية

الكرة الذهبية الخاصة بالراحل دييجو أرماندو مارادونا، كان قد عثر عليه تاجر تحف، لكن ورثة الأسطورة الأرجنتينية، يرون أنها من حقهم، ويحاولون الحصول عليها، بعد اكتشافهم بيع الجائزة خلال مزاد علني يوم 6 يونيو في باريس.

الورثة يتخذون الاجراءات القانونية

سرعان ما اتخذ الورثة الخمسة الإجراءات القانونية، محاولين استراجع الكرة الذهبية بعد سرقتها، موكلين المحامية لولا شونيت، التي قالت إن الشعب الأرجنتيني يعتزم استعادة الكرة.