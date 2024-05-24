رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

جهاز «السويس الجديدة» يسلم 4 قطع أراضي بأنشطة مشروعات صناعية في عتاقة

كتب:

أيمن حمزة
11:32 ص | الجمعة 24 مايو 2024
المهندسة اسماء مخلوف رئيس جهاز السويس الجديدة خلال تفقد مشروعات المرافق بالمدينة

المهندسة اسماء مخلوف رئيس جهاز السويس الجديدة خلال تفقد مشروعات المرافق بالمدينة

صرحت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، بأنه جرى تسليم 4 قطع أراضي بأنشطة مشروعات صناعية بمساحة إجمالية 25 ألف متر مربع، تشمل مشروعات بأنشطة: صناعي معدني، ومواد بناء، وصناعات بلاستيكية، بمنطقة عتاقة الصناعية بالقطاع الصناعي الأول بمدينة السويس الجديدة.

توفير أكثر من 1000 فرصة عمل

أشارت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، في بيان إلى أن هذه الأنشطة توفر أكثر من 1000 فرصة عمل، وذلك في إطار الحرص على دعم الإستثمار وترفيق الأراضي وتحقيق التنمية المستدامة بالمدن الجديدة.

تشديد الرقابة على منظومة الصرف وسحب عينات دوريا

وشهدت رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، عمليات سحب عينات صرف صناعي من بعض مصانع المنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، تمهيداً لتحليلها، وذلك من خلال الشركة المشغلة لمحطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة وشبكة الانحدار.

أكدت تشديد الرقابة على منظومة الصرف ومتابعة سحب عينات الصرف دورياً، وقيام إدارة التحكم بالصرف بمراجعة تحليل العينات وتطبيق المخالفات على غير الملتزمين.

اقرأ المزيد:

ربط خط مياه للمنطقة الصناعية الأولى في السويس الجديدة بتكلفة 40 مليون جنيه

تنفيذ 78% من وحدات مبادرة «سكن لكل المصريين» في السويس الجديدة

نائب رئيس «اقتصادية قناة السويس» تتفقد وحدات سكن لكل المصريين في «السويس الجديدة»

وزير التجارة يبحث سبل تنمية المنطقة الصناعية في أبو زنيمة

الرئيس السيسي يتفقد «ماكيت» المنطقة الصناعية للمرحلتين الحالية والمستقبلية

وزير الإسكان يناقش آليات تطوير المنطقة الصناعية في المدن الجديدة

رئيس جهاز «السويس الجديدة»: نسابق الزمن للانتهاء من تطوير المنطقة الصناعية

سفير موسكو بمصر: جار تجهيز المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس

مسؤولو «الإسكان» يتابعون سير العمل في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان

محافظ قنا يتفقد أعمال ترفيق المنطقة الصناعية بكلاحين قفط

سياج شجري لحماية المنطقة الصناعية في عتاقة من الأتربة بتكلفة 6 ملايين جنيه

جولة تفقدية لوزير التجارة في المنطقة الصناعية بالعبور

وزير الإسكان يختتم جولته في السويس بزيارة المنطقة الصناعية بعتاقة
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.