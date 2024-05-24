جهاز «السويس الجديدة» يسلم 4 قطع أراضي بأنشطة مشروعات صناعية في عتاقة

صرحت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، بأنه جرى تسليم 4 قطع أراضي بأنشطة مشروعات صناعية بمساحة إجمالية 25 ألف متر مربع، تشمل مشروعات بأنشطة: صناعي معدني، ومواد بناء، وصناعات بلاستيكية، بمنطقة عتاقة الصناعية بالقطاع الصناعي الأول بمدينة السويس الجديدة.

توفير أكثر من 1000 فرصة عمل

أشارت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، في بيان إلى أن هذه الأنشطة توفر أكثر من 1000 فرصة عمل، وذلك في إطار الحرص على دعم الإستثمار وترفيق الأراضي وتحقيق التنمية المستدامة بالمدن الجديدة.

تشديد الرقابة على منظومة الصرف وسحب عينات دوريا

وشهدت رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، عمليات سحب عينات صرف صناعي من بعض مصانع المنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، تمهيداً لتحليلها، وذلك من خلال الشركة المشغلة لمحطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة وشبكة الانحدار.

أكدت تشديد الرقابة على منظومة الصرف ومتابعة سحب عينات الصرف دورياً، وقيام إدارة التحكم بالصرف بمراجعة تحليل العينات وتطبيق المخالفات على غير الملتزمين.