تنفيذ 78% من وحدات مبادرة «سكن لكل المصريين» في السويس الجديدة

تابعت المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أعمال تنفيذ عمارات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والخدمات، وشبكة الري بالتنقيط والسياج الشجري الممتد بطول 7 كيلومترات، لحماية المنطقة الصناعية بعتاقة.

تنفيذ 2064 وحدة «سكن لكل المصريين» في السويس الجديدة

وتضم المبادرة تنفيذ 2064 وحدة سكنية تخطت نسبة الإنجاز فيها 78% وقطاع البنية التحتية الذي تخطت نسبة الإنجاز فيه بمرفق المياه 55%، ومرفق الصرف 83%، والطرق 80%، وبالنسبة لتنفيذ شبكة الري بلغت نسبة الإنجاز 35% وفيما يتعلق بمحطة الصرف العاجلة طاقة 1000/ 3 يوم، جرى الحفر بالكامل والتسوية، وصب القواعد العادية بإجمالي نسبة تنفيذ 10% وفي الكهرباء بلغت نسبة الإنجاز لأعمال شبكة الإنارة نحو 20%.

وجرى تفقد منطقة الخدمات الأولى بالمرحلة العاجلة «سوق تجارية - حضانة – مدرسة»، وبلغت نسبة الإنجاز لتنفيذ 8 محال بالسوق التجارية 97%، وموقع تنفيذ الحضانة بلغت نسبة الإنجاز 34%، وبلغت نسبة تنفيذ مدرسة التعليم الأساسي سعة 33 فصلا 45%.

السويس الجديدة تشهد نقلة نوعية

وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، أن السويس الجديدة تشهد نقلة نوعية حقيقية لتجسيد فكر مدن الجيل الرابع التي تتبناها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الإسكان.

أوضحت أن أعمال شبكة الري بالتنقيط والسياج الشجري جار تنفيذهما بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة للحماية من الأتربة، وتخطت نسبة الإنجاز 55%.

وتفقدت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أعمال الزراعة بالمدينة، إذ وجهت بضرورة التزام الشركة المشغلة بقص وتهذيب الأشجار والشجيرات، وصيانة المسطحات الخضراء والمحافظة عليها، وذلك من خلال المتابعة المستمرة.