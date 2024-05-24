الفيصلي يبحث عن الفوز على شباب الأردن لحصد الدوري

يستضيف نادي الفيصلي الأردني، نظيره شباب الأردن على ملعب «عمان الدولي»، بالجولة 22 والأخيرة لبطولة الدوري الأردني لكرة القدم، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة.

ويدخل نادي الفيصلي، المباراة الأخيرة بالدوري الأردني لكرة القدم، بفوز على الحسين متصدر البطولة بهدف دون رد، أحرزه اللاعب براء مرعي في الدقيقة 25، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب «الحسن»، ضمن مباريات الجولة 21 من عمر المسابقة، ليرتفع رصيده إلى 54 بالمركز الثاني.

وفي المقابل، يخوض شباب الأردن، مباراة الأسبوع الأخير لبطولة الدوري الأردني لكرة القدم، بالفوز على نظيره مغير السرحان برباعية نظيفة على ملعب «البتراء»، بالجولة 21، ليرتفع رصيده إلى النقطة 22 بالمركز الثامن.

الحسين يحل ضيفا على سحاب

وفي مباراة أخرى، يحل الحسين متصدر بطولة الدوري الأردني لكرة القدم برصيد «56 نقطة»، نظيره سحاب على ملعب «الأمير محمد»، بالجولة 22 والأخيرة لبطولة الدوري الأردني لكرة القدم، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة.