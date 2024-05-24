أسعار تذكرة معرض توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير.. «خروجة الويك إند»

استعدادات كبيرة من جانب وزارة الآثار، للانتهاء من تجهيز المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، ليصبح جاهزا لاستقبال الزائرين، ورغم عدم افتتاحه رسميا حتى الآن، يقدم جولات محدودة العدد لاختبار جاهزية الموقع، وتشمل الجولات التي يمكن للزائرين الاستمتاع بها: «البهو العظيم، الدرج العظيم، المنطقة التجارية، الحدائق الخارجية».

ومعرض توت عنخ آمون يدخل ضمن المواقع المتاح للجمهور زيارتها حاليا في المتحف المصري الكبير، إذ تتيح تلك الجولة للزائرين فرصة الانطلاق في رحلة سمعية وبصرية تمتد لأكثر من 3400 عام من التاريخ، لاستكشاف المعابد والكنوز والأسرار الخاصة بمصر القديمة.

أسعار تذاكر معرض توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير

نستعرض أسعار تذاكر معرض توت عنخ آمون ومواعيد الزيارة، وفق الموقع الرسمي الخاص بالمتحف المصري الكبير:

- سعر تذكرة توت عنخ آمون للمصريين فوق 21 عاما: 350 جنيها.

- سعر تذكرة معرض توت عنخ آمون للطلبة من سن 13 إلى 21 عاما: 200 جنيه.

- سعر تذكرة معرض توت عنخ آمون للأطفال من 4 إلى 12 عاما: 200 جنيه.

- سعر تذكرة معرض توت عنخ آمون لكبار السن فوق 60 عاما: 200 جنيه.

- سعر تذكرة معرض توت عنخ آمون للأجانب: 1200 جنيه.

- سعر تذكرة معرض توت عنخ آمون للطلاب الأجانب: 750 جنيها.

- سعر تذكرة معرض توت عنخ آمون للأطفال الأجانب: 750 جنيها.