ضبط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية والشهادات في دمياط

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية، عن قيام شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر سعد بدمياط، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تزوير المحررات الرسمية والشهادات مقابل مبالغ مالية كبيرة والترويج لنشاطهما الإجرامي على «فيسبوك».

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما، وبحوزتهما عدد من الأختام لشعار الجمهورية لجهات مختلفة «مزورة»، أكلاشيهات، الأجهزة والأدوات والأوراق والشهادات المستخدمة في التزوير، 3 هواتف محمولة مُحمل عليها صور مستندات «مزورة» ومبالغ مالية.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.