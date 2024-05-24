شركة ذكاء اصطناعي تحقق مكاسب 200 مليار دولار خلال يوم

نجحت شركة «إنفيديا»، أحدى أبرز شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية والذكاء الصناعي، في تسجيل نجاحات متعدده منذ العام الماضي 2023، وفيه سجلت زيادة في أسهمها بواقع 180%، لتتجاوز كل الشركات ضمن مؤشر S&P 500.

عام 2023 قدرت قيمة الشركة السوقية بأكثر من 1 تريليون دولار

قبيل بدايات عام 2024، قدرت قيمة الشركة بأكثر من 1 تريليون دولار، ما جعلها خامس أكبر شركة أميركية من القيمة السوقية، بعد كلا من شركة «أمازون، أبل، مايكروسوفت، ألفابيت»، ومع بدايات العام الجاري، كانت الشركة على موعد من النجاحات الجديدة، والتي اختتمتها بالأمس، بعدما قفز سهم الشركة بنسبة 9% خلال جلسة الأمس، لتغلق بأعلي من مستويات 1000 دولار للمرة الأولي من تاريخها، وبهذا فقد أضافت الشركة 218 مليار دولار لقيمتها السوقية خلال يوم واحد.

وجاءت تلك المكاسب بعد أن سجلت الشركة نتائج في أعمالها كانت الأفضل من حيث التوقعات خلال الربع الأول من العام المالي، لتقفز إيراداتها لأكثر من 260% على أساس سنوي، فيما تخطط الشركة حاليا لتجزئة أسهمها بنسبة 10 مقابل كل سهم، مع رفع توزيع الأرباح بنسبة ستصل إلى 150%، حتى تكون التوزيعات الفصلية الجديدة بواقع 10 سنتات للسهم. نجاح الشركة في تلك الخطوة جاء بعدما أغلقت المؤشرات الأميركية بخسائر جماعية حادة في نهاية أمس الخميس، خاصة بعدما طغى ارتفاع عوائد السندات على مكاسب سهم الشركة، مع وجود تفاؤل حول مستقبل الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، بحسب «CNBC».