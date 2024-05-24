وظائف شاغرة جديدة بجامعة المنصورة.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلنت جامعة المنصورة، أمس الخميس، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة لديها، إذ بدأ التقديم أمس الخميس ويستمر لمدة شهر.

تفاصيل الوظائف الشاغرة

ترصد «الوطن»، خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الشاغرة، ونوعيتها والشروط والمستندات المطلوبة للتقديم كما هي موضحة عبر بوابة الوظائف الحكومية، وجاءت كالتالي:

نوعيات الوظائف

- أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

- مدير عام مكتب أمين الجامعة.

- أمين كلية الآداب.

- أمين كليه الصيدلة.

- مدير عام العلاقات العامة.

- أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

- مدير عام الدراسات العليا.

المستندات المطلوبة

1- بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به «تاريخ الميلاد، والتأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية، وتقارير كفاية الأداء عن ثلاث سنوات سابقة، الجزاءات، والخبرة النوعية والزمنية، والوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم الدورات التدريبية ونوعها ومكانها، وخطابات الشكر والتقدير، وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها».

2- عدد 8 صور شخصية حديثه 4x 6.

3- عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي.

4- التاريخ الوظيفي «تقارير تقويم الأداء عن ثلاث سنوات سابقة، وإنجازاته التي حققها في أثناء حياته الوظيفية، وسابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها».

5- المقترح التطويري للوظيفة المعلن عنها، وفقا للنموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة، واختيار شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية، على أن يرفق عدد 8 أسطوانة مدمجة CD من المقترح.

6- على أن يرفق بالطلب عدد 1 أصل عدد 7 نُسخ من المستندات المطلوبة بعالية.

طريقة التقديم

وعلى راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة العليا، وتسلم باليد في موعد غايته شهر، بمقر الإدارة العامة لجامعة المنصورة.