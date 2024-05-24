وظائف خالية في بنك كريدي أجريكول لراغبي العمل بالمجال المصرفي.. الشروط

أعلن بنك كريدي أجريكول عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، وظائف خالية، للعمل بفروع البنك المختلفة، في وظائف محلل ائتماني، إذ يهتم دائما بتوفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، ويرغبون في الحصول على فرصة عمل.

وأوضح بنك كريدي أجريكول، التفاصيل الكاملة الخاصة بالوظائف، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير، مسؤوليات العمل والشروط المطلوبة، وكيفية التقديم على الوظائف، كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك كريدي أجريكول

- إعداد مراجعات الائتمان، لكل من العملاء المحتملين (ملفات الائتمان الجديدة) والعملاء الحاليين (المراجعات السنوية والمؤقتة / تحسينات المنشأة) لتقديمها إلى اللجان المحلية.

- تحليل الحسابات المدققة المقدمة من العملاء.

- مسؤول عن تحديث تقييمات العملاء داخل النظام، وإبقائها متوافقة مع أي تغييرات.

- الحصول بالتنسيق مع فريق التغطية، على كل المعلومات اللازمة لإعداد ملفات الاعتماد.

- استخلاص استنتاجات بشأن المخاطر الشاملة للمنافسين.

- دعم كبار المصرفيين أو الحرفيين لأغراض تحليل الائتمان.

- تدريب ومساعدة المحللين المبتدئين والماليين.

- التأكد من متابعة عملية اتخاذ القرار والموافقات.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك كريدي أجريكول

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصل على شهادة جامعية، ويفضل أن يكون في مجال التحليل المالي.

- أن يكون لديه خبرة في التحليل الائتماني من 3 لـ 5 سنوات في التحليل.

- أن يكون حصل على دورة الائتمان.

- أن يكون لديه معرفة كافية بالتحليل الائتماني أو المالي، مع التعرض على نطاق واسع للسوق المصرية.

- أن يكون لديه القدرة على تقييم المخاطر واستخلاص النتائج الائتمانية.

- أن يكون لديه مهارات الاتصال مع كل من العملاء الداخليين (مديري العلاقات والمخاطر والعمليات) والعملاء الخارجيين.

- أن يكون لديه مهارات قيادة الفريق.

- إجادة مهارات الكمبيوتر (Word وExcel وPower Point) بشكل جيد.

- إجادة اللغة الإنجليزية كتابةً وتحدثًا بشكل ممتاز.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك كريدي أجريكول، إرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم على الصفحة الرسمية الخاصة ببنك كريدي أجريكول على موقع التوظيف لينكد إن.