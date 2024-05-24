موعد فصل الصيف 2024.. يتبقى أقل من 27 يوما

الموجات الحارة وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، جعل الكثيرون يعتقدون أن فصل الصيف بدأ، لكن الهيئة العامة للأرصاد أوضحت أننا ما زلنا في فصل الربيع، معلنة موعد فصل الصيف 2024.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن موعد فصل الصيف 2024.

موعد فصل الصيف 2024

وأشارت منار غانم، إلى أنّنا ما زلنا في فصل الربيع، والذي تحدث فيه الموجات الحارة ويعرف بالتقلبات الشديدة في معظم أيامه التي تبدأ من مارس وتنتهي في يونيو.

وعن موعد فصل الصيف 2024 في مصر، أكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ موعد فصل الصيف 2024 سيكون يوم 20 يونيو المقبل أي يتبقي بذلك أقل من 27 يومًا.

ونصحت منار غانم، بضرورة عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس خلال موجات الحر الشديدة، مع استخدام أغطية الرأس، وشرب الكثير من السوائل والمياه على مدار اليوم، بجانب ارتداء الملابس القطنية والواسعة.