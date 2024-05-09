تشغيل قطارات النوم ومكيفة في الإسكندرية ومطروح بمناسبة فصل الصيف

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغيل قطارات نوم وقطارات أولى وثانية وثالثة مكيفة ما بين «القاهرة - مرسي مطروح» والعكس، والقاهرة / الإسكندرية والعكس، في إطار سعي الهيئة القومية لسكك حديد مصر المستمر على توفير سبل الراحة للسادة الركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس الإدارة .

بيانات قطارات الصيف

اعتبارا من يوم 1/6/2024:

- تشغيل قطار 939/940 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسي مطروح يومياً حيث يقوم من القاهرة الساعة 5:50 صباحاً يصل مرسي مطروح الساعة 01:40 مساءً.

- تشغيل قطار 1933/1934 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسي مطروح يومياً حيث يقوم من القاهرة الساعة 11:15 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 07:00 صباحاً.

- تشغيل قطار 943/942 ثالثة مكيفة مرسي مطروح / القاهرة يومياً حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:00 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً.

- تشغيل قطار 1131 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية يومياً حيث يقوم من القاهرة الساعة 07:00 صباحاً يصل الإسكندرية الساعة 09:55 صباحاً.

- تشغيل قطار 1130 ثالثة مكيفة الإسكندرية / القاهرة يومياً حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 07:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:15 مساءً.

اعتبارا من يوم 2/6/2024:

- تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة مرسي مطروح / القاهرة يومياً حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 03:10 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:25 مساءً.

اعتبارا من يوم 15/6/2024:

- تشغيل قطار 773/772 نوم القاهرة / مرسي مطروح يشتغل أيام «السبت / الإثنين / الأربعاء» حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 05:35 صباحاً.

اعتبارا من يوم 16/6/2024:

- تشغيل قطار 775/774 نوم مرسي مطروح / القاهرة يشتغل أيام «الأحد / الثلاثاء / الخميس» حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً

- تشغيل قطار 773/772 مكيف «إسباني» القاهرة / مرسي مطروح يشتغل أيام «الأحد / الثلاثاء / الخميس» حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 05:35 صباحاً.

اعتبارا من يوم 17/6/2024:

- تشغيل قطار 775/774 مكيف «أسباني» مرسي مطروح / القاهرة يشتغل أيام «الاثنين / الأربعاء / الجمعة» حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً.

يترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات «119/ 7/ 1205/ 32» كالجداول المرفقة.