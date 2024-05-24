كاتب صحفي: الأكاذيب الإسرائيلية مثيرة للشفقة وتنم عن فشل على كل المستويات

قال الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، في تعليقه على تعمد آلة الكذب الإسرائيلية تشويه واتهام الجانب المصري بعرقلة دور الوساطة وإتمام صفقة الهدنة وتحرير الرهائن، إنَّ تلك التصريحات ليست مثيرة فقط للاستغراب، ولكنها أيضا مثيرة للشفقة، لأنها تنم عن ارتباك وإحساس عميق بالأزمة وفشل على كل المستويات.

إسرائيل تمارس الكذب

وتابع «السعيد»، في مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ ممارسة الأكاذيب فشل إعلامي يمكن إضافته لقائمة طويلة من الفشل الإسرائيلي في حربه على غزة، قائلاً: «ممارسة الأكاذيب لا يمكن أن تنطلي على العالم الذي يرى ويسمع ويتابع على مدار الساعة ما تبذله مصر من جهود لإدخال المساعدات بل والإصرار على دخولها عبر معبر رفح الذي احتلت إسرائيل جانبه الفلسطيني».

اشتعال الداخل الإسرائيلي

ويرى أن البيئة الدولية ضاغطة على إسرائيل، حالياً، كما أن الداخل الإسرائيلي مشتعل وضاغط على حكومة الحرب، وبالتالي فالتصريحات المعادية والاتهامات التي تنتهجها دولة الاحتلال للاستهلاك الإعلامي.