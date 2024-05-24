كاتب صحفي: إسرائيل تسعى لتصدير أزماتها للمنطقة ونشر الشائعات عن مصر

قال الدكتور محمد فايز فرحات، الكاتب الصحفي، إنَّ دولة الاحتلال الإسرائيلي معتادة على نشر المغالطات والأكاذيب التي تقصد منها تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه مصر تتعامل مع سيل من الأكاذيب لمنع تصدير صور مغلوطة حول القضية الفلسطينية.

وتابع «فرحات»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، بأن سيطرة اليمين المتطرف على الحكومة الإسرائيلية والحياة السياسية في الداخل الإسرائيلي حتى قبل اندلاع حرب غزة، كانت سببًا في ما يحدث الآن وذلك لإيمانه بأفكار ومعتقدات متطرفة تجعله يسعى لفرض اضطرابات أمنية وعسكرية على المحيط الإقليمي وخاصة الأراضي الفلسطينية.

وأكد أن السياسة العامة داخل إسرائيل وكذلك سياستها الخارجية، باتت في يد التيار اليميني المتطرف الذي يؤمن بمقولات دينية تبرر له كل هذه الإدعاءات والأكاذيب، بالإضافة إلى هذا، فهناك أزمة سياسية حادة وكبيرة داخل إسرائيل منذ سنوات ما يدفع الحكومة هناك لمحاولة التغطية عليها بالأفعال غير المحسوبة والمتطرفة ومحاولة تصديرها للخارج وانتهاج العنف.