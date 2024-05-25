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أمر الأداء.. الطريقة الثانية لتحصيل قيمة الشيكات البنكية

كتب:

محمد عيسى
02:43 ص | السبت 25 مايو 2024
شيك بنكي - ارشيفية

شيك بنكي - ارشيفية

تعتبر الشيكات البنكية أهم الأدوات المالية لتحصيل المبالغ المالية وضمان سدادها، بسبب وجود توقيت محدد للوفاء بهذه المبالغ، مسطرة علي وجه الشيك البنكي، ونشرح لكم في سطور من خلال خبير قانوني، الطريقة الثانية لدفع قيمة الشيك، وهي أمر الأداء.

إقامة الجنحة المباشرة 

من جهته، قال محمد ميزار، المحامي بالنقض، إن الطريقة المتبعة هي إقامة الجنحة المباشرة وحدها، والحصول علي حكم ضد من أصدر الشيك بدون رصيد، ومن ثم ملاحقته بالحكم بواسطة تنفيذ الأحكام، وذلك للقبض عليه وحبسه وإرغامه على تقديم قيمة الشيك.

وأوضح «ميزار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتعين عليه أولا عمل محضر في قسم الشرطة، وتقديم أصل الشيك للاطلاع عليه، ومن ثم أخذ صورة منه، وإعطاء أصل الشيك لصاحبه، بالتزامن مع عمل المحضر للتوجه إلى المحكمة المدنية المختصة، لعمل دعوى أمر أداء، والمطالبة بقيمة الشيك مدنيا، على ألا يكون قد مر على موعد أداء قيمة الشيك عام، وإلا لن تقبل المحكمة المدنية دعوى أمر الأداء.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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