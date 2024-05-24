حالة واحدة لعدم الاعتداد بالدليل الرقمي في القضايا الجنائية.. اعرفها

شهد العالم تطورًا ملحوظًا في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي الذي أصبح واحدًا من الأدوات التي يعتمد عليها العديد من الناس بشكل يومي، ولكن يوجد حالة لا يعتد فيها بالأدلة الرقمية في القضايا الجنائية، وهو ما يوضحه المحامي محمد سلامة عبد الشهيد، في تصريحات لـ«الوطن».

ما هو الدليل الرقمي؟

قال محمد سلامة عبد الشهيد، إن الدليل الرقمي هو كل دليل إلكتروني مستخرج من أي جهاز «هاتف محمول- تابلت - لاب توب»، أو أي جهاز مماثل أو السحب الإلكترونية مثل الـ«آي كلاود»، أو ما يماثلها في الأندرويد.

الحصول على الدليل بشكل قانوني

وأضاف «عبد الشهيد»، أنه لا يُعتد بالدليل الإلكتروني في حالة عدم الحصول على هذه الأدلة بشكل غير مشروع، وهي عدم وجود إذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش، فتكون هنا الأدلة معدومة، وذلك وفقاً للقاعدة الأصولية، وما بُني على باطل فهو باطل.

وأشار إلى أن إذن النيابة العامة إجراء من إجراءات التحقيق، ولا يصح إصداره إلا لضبط جريمة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين، حاملاً معه أدلة وقرائن تبرر انتهاك حرمة مسكنه أو حريته الشخصية.