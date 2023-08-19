برنامج علوم الأدلة الجنائية بجامعة المنصورة الجديدة.. الأوراق ومجالات العمل

يعد برنامج علوم الأدلة الجنائية في كلية العلوم جامعة المنصورة الجديدة، من البرامج المتميزة، التي لا يوجد لها نظير على مستوى كليات العلوم، ويهدف إلى تأهيل الطالب بالخلفية العلمية والعملية اللازمة لمواكبة المستجدات والتقنيات.

ويمكن الخريج، من العمل في مجال الأدلة الجنائية والمختبرات الطبية والبحثية، وكذلك تمكينه من الربط بين التحليل العلمي للأدلة، وتطبيق القانون لتحقيق العدالة، بحسب الموقع الرسمي للكلية.

مجالات العمل في برنامج علوم الأدلة الجنائية

يتساءل الكثير من الطلاب والراغبين في الالتحاق ببرنامج علوم الأدلة الجنائية في كلية العلوم بالمنصورة الجديدة، عن مجالات العمل وفقا للموقع الرسمي للكلية، وهي كالاتي:

1- فني كيميائي.

2- أمن المعلومات، محقق الطب الشرعي الرقمي

3- الأدلة الجنائية

4- عالم الأحياء الشرعي.

5- أخصائي علوم الطب الشرعي

6- عالم أنثروبولوجيا شرعي.

7- محقق جنائي

8- المتخصصين في بصمات الأصابع.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالبرنامج

تنشر «الوطن» لقرائها وطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببرنامج علوم الأدلة الجنائية في كلية العلوم جامعة المنصورة الجديدة، وفقا للموقع الرسمي، أهم الأوراق والمستندات المطلوبة.

1- الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

2- شهادة الميلاد

3- 8 صور شخصية حديثة خلفية بيضاء

4- نموذج 6 جند أو 7 جند للذكور بما في ذلك الرقم العسكري.

5- إيصال دفع الرسوم الدراسية.

مصاريف البرنامج

تبلغ مصاريف برنامج علوم الأدلة الجنائية، 48 ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم الإدارية، رسوم الكشف الطبي، ورسوم التربية العسكرية، رسوم تأمين المعامل، ويتم استردادها عند التخرج.