نائب رئيس «مصر أكتوبر» يستنكر أكاذيب وادعاءات «CNN»: تزييف للحقائق

استنكر المهندس أحمد حلمي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، بشدة أكاذيب وادعاءات شبكة CNN حول الوساطة المصرية بشأن الوضع في الدولة الفلسطينية، مؤكدا أنه ليس بجديد على الإعلام الغربي تزييف الحقائق، والذي طالما سعى لتشويه صورة مصر أمام العالم وتغيير الأحداث لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية

وأكد «حلمي»، في تصريحات صحفية اليوم، جهود مصر وموقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية، فالدور المصري تضمن جهود دبلوماسية مستمرة ومفاوضات مكثفة لتحقيق وقف إطلاق النار وإعادة بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك، خاصة أنه أمام مسمع ومرأى من العالم أجمع، مشيرا إلى أن التقارير الصادرة عن CNN تضمنت معلومات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة.

وأضاف أن تغطية الإعلام الغربي وعلى الأخص CNN كانت موجهة لخدمة قوى معينة، ومحاولة للتشويش على دور مصر، وابتعدت عن المعايير الإعلامية وعن الحيادية، وخير دليل على ذلك نجد أن الرأي العام الغربي اتجه لقنوات عربية أخرى من أجل معرفة الحقيقة، الأمر الذي كشف أكذوبة الإعلام الغربي المحايد أمام العالم أجمع.

جهود الدولة المصرية في دعم فلسطين

وأكد نائب رئيس حزب مصر أكتوبر أن الأكاذيب الإسرائيلية بشأن الموقف المصري سببها جهود مصر في التفاوض والوصول لصفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، والموقف المصري تجاه المعبر ورفض تهجير الفلسطينيين، وهو الهدف الرئيسي لإسرائيل.

ووجه التحية للدولة المصرية على دورها التاريخي، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود المبذولة في تلك القضية الفلسطينية منذ اللحظات الأولى.