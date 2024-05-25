فتح باب التقديم لرياض الأطفال بالقاهرة 2025 الأسبوع المقبل

أعلنت محافظة القاهرة، بالتنسيق مع مديرية التعليم، عن فتح باب التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسي 2024-2025، من خلال منصة إلكترونية موحدة، للتيسير على أولياء الأمور؛ إذ يمكنهم من خلالها التقديم لأبنائهم إلكترونيا، خلال الأيام المقبلة، وتحديدا من 1 يونيو المقبل حتى نهاية الشهر.

إجراءات التقديم

وتضمنت إجراءات التقديم لرياض الأطفال بالقاهرة، من رسمي ورسمي لغات، ضرورة تقديم ولي الأمر للصف الأول بمرحلة رياض الأطفال، عبر التسجيل الإلكتروني من هنا.

وأشارت محافظة القاهرة، إلى أن سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال، لا يقل عن 4 سنوات، ويجري تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية، طبقا للكثافة بها وظروفها، ووفقا للقرار الوزاري، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم، وفور القبول المبدئي لملف الطالب بالمدرسة، يتاح بيان الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة.

ضرورة متابعة القبول المبدئي

وأشارت المحافظة، إلى أهمية متابعة ولي الأمر نتيجة القبول المبدئي، من خلال نفس موقع التقديم الإلكتروني، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول، ومتابعة موقف القبول النهائي، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي، والتأكد من استيفائه.