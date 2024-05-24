«صحة مطروح» تنظم قافلة طبية مجانية في منطقتي الظافر وأبو ميلاد بعد غد

تنظم مديرية الصحة بمطروح، قافلة طبية مجانية بمنطقتي الظافر وأبو ميلاد غربي مطروح، والتابعتين للإدارة الصحية ببراني في المناطق النائية لخدمة الأهالي الأكثر احتياجًا للخدمات الطبية.

جاء ذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن أعمال القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة.

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن القافلة الطبية تقدم الخدمات الصحية وتصرف العلاج بالمجان، وتسعى للوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجًا.

قوافل في المناطق النائية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح: تعمل القافلة يومي 25 و 26 مايو الجاري، موضحًا أن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كافة قرى ومراكز المدن الثمانية بالمناطق النائية في محافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية، مؤكدًا العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحي على وجه الخصوص من أجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام.

وأشار إلى أنه جرى إعداد وتجهيز كل ما يخص أعمال القافلة لخدمة أهالينا بمنطقتى الظافر وأبو ميلاد بمركز براني غرب مطروح والقري والتجمعات المجاورة لهما، وأن القافلة يجري تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد منسق القوافل العلاجية بالمديرية وتضم بعض التخصصات المتنوعة ومنها الأطفال والباطنة والجراحة، والأسنان وأمراض النساء والتوليد، والتثقيف الصحي للسيدات حول طب الأسرة والأطفال.