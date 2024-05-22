طريقة عمل فطائر الطاسة بحشوة البطاطس.. «وصفة اقتصادية سهلة»

فطائر الطاسة المحشية، أكلة سريعة يعشقها الكبار والصغار، خاصة أنها سريعة التحضير وسهلة المكونات، لذلك تلجأ ربات البيوت إلى إعدادها رغبة في إدخال السعادة على قلوب أطفالهن، وفيما يلي نستعرض طريقة عمل فطائر الطاسة بحشوة البطاطس المهروسة، في دقائق.

تحضير فطائر الطاسة

قدمت الشيف أحلام السيد، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مكونات تحضير فطائر الطاسة بحشوة البطاطس المهروسة، التي يمكن تحضيرها في دقائق وبمكونات منزلية بسيطة.

- 2 كوب ونصف من الدقيق.

- 2 كوب ونصف من المياه الدافئة.

- ربع كوب زيت.

- رشة من الملح.

حشوة الفطائر

داخل إناء فارغ يتم خلط المكونات أولا الدقيق والمياه ثم الزيت والملح، حتى نحصل على القوام المناسب «عجينة الكريب»، وعلى طاسة متوسطة الحجم نضع كمية قليلة من الزيت ثم نضع الخليط عن طريق كوب صغير، وعند الحصول على اللون المناسب تقلب على الجهة الأخرى.

بعد الانتهاء من تسوية فطائر الطاسة، يتم تجهيز الحشوة التي تختلف من شخص لآخر حسب الرغبة، ومنها الجبنة أو الخضار، ولكن الأقرب للجميع هي حشوة البطاطس المهروسة بالفلفل، حيث يتم فرد الفطيرة ومن بدايتها نضع الحشو ثم نغطيها بالجزء الآخر من الفطيرة، ونضعها في الطاسة مرة أخرى للحصول على شكلها الذهبي المميز.