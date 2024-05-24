«تعليم الشرقية» تنهي استعداداتها لبدء امتحانات الدبلومات الفنية غدًا

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، استعدادات المديرية لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 /2024 م غدًا.

وشدد المحافظ خلال متابعته لاستعدادات المحافظة للامتحانات، على ضرورة الانتهاء من جاهزية اللجان أمام الطلاب لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لحسن سير وانتظام الامتحانات.

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 /2024 م غداً السبت 25 مايو 2024 ، وتستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024.

تنسيق وتأمين

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والأمن والصحة، ورؤساء المراكز والمدن ، كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وغرفة الكنترول ، والعمل على منع الغش ، وتكليف طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي ، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لأداء الإمتحان.

إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الدبلومات الفنية

ومن جانبه، أوضح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الدبلومات الفنية 2023 / 2024 لجميع النوعيات ( تجاري – صناعي – زراعي - التعليم والتدريب المزدوج ) يبلغ 60 ألف و 393 طالبا وطالبة مقسمين إلى 26719 طالبا وطالبة بالثانوي الفني الصناعي يؤدون الامتحان داخل 86 لجنة، و4326 طالبا وطالبة بالثانوي الزراعي يؤدون الامتحان داخل 19 لجنة، و 27682 طالبا وطالبة بالثانوي التجاري يؤدون الامتحان داخل 97 لجنة، و 1666 طالبا وطالبة بالتعليم والتدريب المزدوج يؤدون الامتحان داخل 6 لجان بإجمالي 208 لجان على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وتأمين غرفة الكونترول وتجهيز الاستراحات المخصصة للمشرفين على امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام والبالغ عددها 40 استراحة .