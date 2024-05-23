الإسماعيلية تستعد لامتحانات الدبلومات الفنية بغرفة عمليات.. تبدأ السبت

أنهت محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، الاستعدادات اللازمة لبدء امتحانات الدبلومات الفنية، والمقرر أن تنطلق السبت المقبل 25 مايو الجاري.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، خلال اجتماعه بقيادات مديرية التربية والتعليم، برئاسة الدكتور محمد بحيري، بتوفير كل سُبل الراحة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، والعمل على خلق مناخ مناسب لكل أطراف المنظومة التعليمية.

10 آلاف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات في الإسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، خلال الاجتماع، إن إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ 10 آلاف و893 طالبا وطالبة موزعين على 47 لجنة على مستوى المحافظة.

وبلغ عدد طلاب التعليم الفني الصناعي 4 آلاف و431 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد طلاب التعليم الفني التجاري 2874 طالبا وطالبة، وطلاب التعليم الفني الزراعي 3588 طالبا وطالبة.

صلاحية استراحات رؤساء اللجان والملاحظين

وأشار «بحيري» إلى أنه تم التأكد من صلاحية الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والملاحظين، وعددها 33 استراحة (رجال - سيدات)، موزعة على مستوى الإدارات التعليمية.

وأكد «بحيري»، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال الامتحانات بالمديرية برئاسة مدير المديرية، وتضم أعضاء التعليم الفني، والتطوير التكنولوجي، والإحصاء، وعضو من مديرية الصحة، وعضو من مديرية أمن الإسماعيلية.