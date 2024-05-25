طريقة عمل كيكة التوت بخطوات سهلة.. وصفة جديدة لأطفالك
كتب:
آية الله الجافي
02:17 ص | السبت 25 مايو 2024
طريقة عمل كيكة التوت
كيك التوت من الحلوي غير التقليدية التي يحبها لكثير من الأطفال والكبار، لما تتميز به من مذاق لذيذ شهي، ولإمكانية تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة، خاصة مع إقبال الصيف وظهور فاكهة التوت في الأسواق، لذا نستعرض في التقرير التالي طريقة عمل كيكة التوت.
يُمكن لربة المنزل تحضير كيكة التوت في المنزل بخطوات بسيطة، في وقت لا يتعدى 20 دقيقة، بحسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».
طريقة عمل كيكة التوت
مكونات كيكة التوت:
- كوب من التوت الأزرق.
- كوب من التوت الأحمر.
- ½ كوب سكر أبيض.
- ½ ملعقة صغيرة ملح.
- 3 أكواب دقيق أبيض منخول.
- 3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر.
- 4 بيضات.
- 1 ملعقة صغيرة مسحوق فانيليا أو سائل.
- كوب ونصف من السكر الناعم.
- ½ كوب زبادي.
- ½ كوب زيت نباتي.
طريقة تحضير كيكة التوت
- قبل البدء في تحضير كيك التوت نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- احضري وعاء كبير وضعي فيه الزيت والحليب، ثم ضيفي السكر واخلطي جميع المكونات مع بعضها باستخدام الخلاط اليدوي.
- ضيفي البيض والفانيليا ثم اسكبي الدقيق المنخل وضيفي البيكنج بودر والملح واخلطي المكونات بشكل جيد حتى يتحول الخليط إلى قوام كريمي.
- ادهني قالب الكيك ثم رشيه بالدقيق حتى لا يلتصق الكيك بالمقلاة.
- ضعي خليط الكيك في الصينية ثم وزعي حبات التوت الأحمر والأزرق على وجه خليط الكيك ورشيها بالقليل من السكر.
- اتركي الكيك في الفرن مدة نصف ساعة ثم نفتح افتحي الفرن ببطء وادخلي سكينًا رفيعًا في منتصف الكيكة حتى تتأكدي من نضجها تمامًا.
- بعد أن تنضج الكيكة تمامًا اخرجيها من الفرن واتركيها جانبًا لتبرد ثم قطعيها لتقدم باردة.