طريقة عمل كيكة التوت بخطوات سهلة.. وصفة جديدة لأطفالك

كيك التوت من الحلوي غير التقليدية التي يحبها لكثير من الأطفال والكبار، لما تتميز به من مذاق لذيذ شهي، ولإمكانية تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة، خاصة مع إقبال الصيف وظهور فاكهة التوت في الأسواق، لذا نستعرض في التقرير التالي طريقة عمل كيكة التوت.

يُمكن لربة المنزل تحضير كيكة التوت في المنزل بخطوات بسيطة، في وقت لا يتعدى 20 دقيقة، بحسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل كيكة التوت

مكونات كيكة التوت:

كوب من التوت الأزرق.

كوب من التوت الأحمر.

½ كوب سكر أبيض.

½ ملعقة صغيرة ملح.

3 أكواب دقيق أبيض منخول.

3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر.

4 بيضات.

1 ملعقة صغيرة مسحوق فانيليا أو سائل.

كوب ونصف من السكر الناعم.

½ كوب زبادي.

½ كوب زيت نباتي.

طريقة تحضير كيكة التوت