سعر طن الحديد اليوم السبت 25-5-2024 في مصر.. كم يُسجل الآن؟

شهد سعر طن الحديد اليوم السبت 25-5-2024 في مصر، حالة من الاستقرار النسبي بمختلف الشركات والمصانع، حيث يتابع التجار وقطاع كبير من المواطنين أسعار الحديد بشكل يومي من أجل التعرف على مستجدات أسعاره التي تتغير يوميا، كما أن السعر يختلف بين تسليم أرض المصنع وبيع للمستهلك.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر طن الحديد اليوم في مصر، حسب التحديث الأخير، الذي أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم السبت 41428 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد عز

كما سجل سعر حديد عز اليوم السبت 42 ألفا و840 جنيها للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد اليوم عالميا

كما استعرضت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، متوسط أسعار الحديد عالميا، والتي جاءت كالتالي:

- سعر الحديد الخام: 119 دولارا.

- سعر البليت: 505 دولارات.

- سعر حديد التسليح: 529 دولارا.

سعر الإسمنت اليوم

وسجل سعر الإسمنت اليوم السبت 2225 جنيها للإسمنت الرمادي الطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».