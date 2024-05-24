«الفتوى والتشريع»: عدم الاختصاص بنظر نزاع بين السكة الحديد ونادٍ في الإسماعيلية

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، فتوى قضائية، انتهت فيها إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ونادي الشجرة بمحافظة الإسماعيلية، بخصوص إلزام النادي بإزالة التعديات الواقعة على أملاك الهيئة.

بداية النزاع

قالت الجمعية، إن الهيئة القومية لسكك حديد مصر نسبت إلى نادي الشجرة بمحافظة الإسماعيلية تعدّيه على أرض ملك الهيئة بالكيلو (114/30)، وذلك بإقامة مبنى خرساني من أربعة أدوار، ودورات مياه وقاعة أفراح، فضلاً عن ضم أرض فضاء ومساحة زراعية بمسطح إجمالي (1104) مترًا مربعًا، وإزاء ذلك أصدرت الهيئة القرار رقم (245) لسنة 2020 بإزالة هذا التعدي، كما قدرت مبلغ (1932828) جنيهًا على النادي نظير شغله للأرض دون وجه حق حتى نهاية عام 2023.

النادي قطاع خاص

وأوضحت الجمعية في فتواها، أنه الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل يدور بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ونادى الشجرة، وكان هذا النادي يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويُعدُّ من الهيئات الخاصة ذات المنفعة العامة سواء أكانت تندرج ضمن الهيئات الرياضية، أم الهيئات الشبابية، فمن ثم ينحسر اختصاص الجمعية العمومية عن نظر هذا النزاع.