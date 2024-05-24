ماذا يحدث للتكييف بعد تشغيله مدة طويلة؟.. مفاجأة صادمة

مع اقتراب فصل الصيف، تضرب البلاد موجات الربيع الحارة بشكل متقطع، وهو ما يعني أن مكيف الهواء الخاص بك غالبًا ما يتعين عليه العمل لوقت إضافي للحفاظ على برودة منزلك، ونتيجة لذلك، يدور في أذهان الناس سؤال حول هل من الممكن تشغيل مكيف الهواء الخاص باستمرار؟، وإذا كانت الإجابة نعم ما هي المدة المتاحة؟.

ماذا يحدث للتكييف بعد تشغيله أطول مدة؟

تقدر أطول مدة لتشيغل التكييف بـ24 ساعة، وهو الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على الجهاز تؤدي إلى التالي:

عند استهلاك التكييف في أطول مدة تشغيل، سيصبح معيبًا ويتوقف مرة واحدة، كما أن الاستخدام المتزايد يعني أن المرشحات ستحتاج إلى التنظيف أو التغيير بشكل متكرر، وكلما زاد استخدام الوحدة، زاد تراكم الغبار على المكثف، في النهاية سوف يدخل الغبار أيضًا إلى ملفات المكثف، ما يؤدي إلى تحللها بشكل أسرع.

كلما زاد استخدامك لوحدة تكييف الهواء لديك، زادت الحاجة إلى صيانتها، ما يؤدي إلى صرف الكثير من الأموال في تكلفة الصيانة.

ما المدة المسموح فيها بتشغيل التكييف باستمرار؟

الرائج عن أنظمة تكييف الهواء أنها تحتاج إلى الراحة بشكل دوري لتجنب ارتفاع درجة الحرارة والتلف، ومع ذلك، فإن المدة التي يمكن أن يعمل فيها مكيف الهواء بشكل مستمر دون التسبب في مشاكل، تختلف اعتمادًا على عوامل مثل حجم الوحدة وعمرها وقدرة التبريد، وفي بعض الحالات، قد لا تحتاج إلى إيقاف تشغيل مكيف الهواء في منزلك على الإطلاق، وفق موقع «hoffheating» البريطاني.

ويمكن لوحدات تكييف الهواء الأصغر أن تعمل عادةً لمدة تصل إلى 8 ساعات في المرة الواحدة قبل أن تحتاج إلى الراحة، لكن التكييفات الأكبر حجمًا يمكن أن تتمتع بفترة تشغيل أطول تبلغ حوالي من 10 إلى 12 ساعة، اعتمادًا على قوة التبريد الخاصة بها.

حافظ على التكييف

ولا بأس إذا تركت مكيف الهواء قيد التشغيل باستمرار، ومع ذلك يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى احتراق المحرك، علاوة على ذلك، إذا كانت وحدة المكيف تعمل بشكل مستمر، فهذا يشير إلى أن نظام التيار المتردد الخاص بك لا يعمل بشكل صحيح ويحتاج إلى الإصلاح.