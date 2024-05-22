صاحبة فيديو «التهوية على الطالبات» تكشف لـ«الوطن» سبب موقفها الإنساني

خلال الساعات الماضية، انتشر كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لمدرسة لغة عربية تدعى أماني صباح، تقوم بـ«التهوية» على الطالبات أثناء تواجدها داخل لجنة امتحان، نظرًا لشدة درجة الحرارة.

درجة الحرارة بلغت 35 درجة مئوية، أثناء أداء طالبات الصف الأول الثانوي بمدرسة فوه المشتركة بمحافظة كفر الشيخ، جلسن على المقاعد، رؤوسهن منكبة في ورقة الإجابة، يحاولن تذكر ما قمن بمذاكرته خلال الفترة الماضية، لكن بات ارتفاع درجة الحرارة عائقًا كبيرًا، جعل إحدى الطالبات تعاني من ضيق في التنفس، فقامت المعلمة التي تراقبب اللجنة، باستخدام ملف ورقي، في «التهوية» على الطالبات.

مدرسة اللغة العربية تروي التفاصيل

تروي «أماني»، لـ«الوطن»، أن إحدى الطالبات كانت تعاني من ضيق تنفس داخل لجنة الثانوية بمحافظة كفر الشيخ، فقامت بـ«التهوية» عليها، ومن ثم كررت ما فعلته مع باقي الطالبات، حتى باتت عادة كل امتحان، لمدة 4 أيام على التوالي.

أماني: المدير نشر الفيديو لأنه تأثر

«لقيت البنات اللي معايا تعبانين، وواحدة فيهم بتقولي مش قادرة آخد نَفَسي، بدأت أهوي عليها وعلى زمايلها، والموضوع بقى بالنسبة لي عادي، والطلاب اتعودوا على كده»، هكذا تحدثت «أماني» عما فعلته داخل لجنة الامتحان، مضيفة: «كل لجنة بيكون فيها كاميرا مراقبة، ومدير المدرسة الأستاذ إسلام، كان بيتابع كل لجنة واللي بيحصل فيها، ولقيته بيقولي أنا تأثرت بالموقف اللي انتي عملتيه، وهنشره على صفحة المدرسة».

ردود الفعل بعد انتشار المقطع

لم تكن «أماني» تتوقع ردود الفعل الكبيرة، التي جاءت بعد انتشار مقطع الفيديو، إذ انهالت عليها التعليقات من رواد مواقع التواصل، منبهرين بما فعلته مدرسة اللغة العربية داخل اللجنة.

تقول «أماني» عن ردود الفعل: «بناتي وجوزي كانوا مبسوطين جدًا من ردود الفعل، واللي عملته ده طبعنا كلنا، لأننا جوانا رحمة وإنسانية».