تغير مفاجئ في حالة الطقس وكتل هوائية تضرب البلاد اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد انكسارًا في موجة ارتفاع درجات الحرارة التي شهدناها، خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنها كانت موجةً استثنائيةً، وكانت قيم الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام من 6 لـ8 درجات.

وأضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني ومحمد الشاذلي، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «اليوم وغدا سيشهدان انخفاضًا في قيم الحرارة وانكسار للموجة الحارة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية، وخصوصًا السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد».

كتل هوائية قادمة من أوروبا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الكتل الهوائية ستكون شمالية معظمها قادم من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وهذه الكتل ستكون معتدلة في درجات حرارتها».

وواصلت: «سيؤثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمنخفض جوي، وهذا المنخفض سيعمل على تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة تحجب جزءًا من أشعة الشمس وتساعد على انخفاض قيم الحرارة لنعود إلى المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، فهي أجواء ربيعية حارة نهارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد».