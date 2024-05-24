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أول تعليق من مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على قرار العدل الدولية

كتب:

محمد عزالدين
06:03 م | الجمعة 24 مايو 2024
جوزيب بوريل

جوزيب بوريل

علّق جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على قرار محكمة العدل الدولية، الذي يأمر إسرائيل بوقف العملية العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، فضلًا عن فتح معبر رفح البري، من أجل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر منذ نحو 8 أشهر.

وقال «بوريل» إنّه على الاتحاد الأوروبي، الاختيار بين احترام دعم المؤسسات الدولية لسيادة القانون ودعمه لإسرائيل، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

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بقلم محمد عزالدين